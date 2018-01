Moment socant petrecut pe aeroport! Steliano Filip, amenintat de un suporter: "Te bat ca pe presuri!" De la ce a pornit totul

Incident incredibil pe aeroport, in aceasta dupa-amiaza. Steliano Filip a fost personajul principal.

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Dinamo a plecat in aceasta dupa-amiaza in cantonamentul din Cipru, insa Steliano Filip a avut parte de un moment neplacut. Potrivit DigiSport, Steliano Filip a intrat in conflict cu un suporter dinamovist. "Te bat ca pe presuri", i-a strigat suporterul lui Filip.

Filip a fost extrem de afectat dupa acest "episod" si nu a mai dorit sa discute cu jurnalistii prezenti la aeroport. Asta desi Vasile Miriuta a anuntat ca el este noul capitan al echipei.

Steliano Filip a intrat in conflict cu fanii dinamovisti dupa incidentul de anul trecut dinaintea meciului de Cupa cu Aerostar. Atunci, Filip alaturi de alti patru coechipieri au petrecut pana dimineata desi peste doar cateva ore aveau de disputat un meci oficial. Incidentul a fost confirmat si de conducerea lui Dinamo la acel moment.



sursa foto: captura DigiSport