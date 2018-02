Moment incredibil pe Arena Nationala! Cum s-au razbunat stelistii pe Alex Ionita: s-a intamplat chiar in momentul schimbarii

Steaua 1-1 CFR Cluj. Vinicius si Budescu, din penalty, au marcat pentru o remiza ce pastreaza lupta la titlul deschisa.

Transferat in iarna de la Astra la CFR Cluj, Alex Ionita a avut parte de o primire "rece" din partea stelistilor. Dupa declaratiile repetate facute la adresa ros-albastrilor, stelistii s-au razbunat pe Ionita pe Arena Nationala.

Dan Petrescu l-a trimis in teren in minutul 80, iar crainicul stadionului l-a prezentat ca pe un mare rival. "Schimbare la CFR Cluj. A iesit Sebastian Mailat si a intrat jucatorul cu numarul 11", a spus crainicul stadionului in momentul schimbarii.

Ionita a fost dorit de Gigi Becali la Steaua, insa jucatorul a refuzat motivand ca este un rapidist convins si nu poate juca la marea rivala.