Moment bizar: Duckadam a insinuat LIVE ca portarul CFR-ului face un meci suspect! La doar cateva minute, Marc a facut o gafa incredibila

Vezi AICI toate fazele meciului CFR Cluj - Dinamo

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Juventus - Monaco! Miercuri, 21:45 Atletico - Real! Joi, 22:00, Sport.ro: Lyon - Ajax Sambata, 20:00, in direct la Sport.ro: KOrida la Madrid! Morosanu se bate pentru Romania!

Traian Marc i-a facut cadou un gol lui Dinamo, la meciul din Gruia. Dinamo s-a impus cu 2-0, gratie reusitelor lui Filip si Hanca.

La pauza, scorul a fost 0-0. Invitat la o emisiune de televiziune, la postul Digisport, Helmuth Duckadam, presedintele de imagine al Stelei, a insinuat ca Traian Marc face un meci suspect.

"Traian Marc a fost cel mai periculos atacant al lui Dinamo. La experienta lui, nu ma asteptam sa iasa asa pe centrari. Astept cu interes repriza a doua", a spus Duckadam.

Fostul coleg al lui Duckadam, Gabi Balint, a adaugat si el: "Ce insinuezi? Ca la primul sut pe poarta al lui Dinamo va fi gol?!".

"Poate baiatul isi revine in repriza a doua", a mai spus apoi Duckadam.

In minutul 50, Marc a iesit gresit si a scapat mingea chiar in picioarele lui Steliano Filip, care a trimis in plasa pentru 1-0.