Moartea Stelei, anul Fiarei si marea greseala a lui Becali. Bogdan Hofbauer dupa lovitura cometei FC FCSB

Ati fost vreodata la inmormantarea unui om viu? Acum aveti ocazia! Steaua a murit.

Oficial! Printr-un tertip cum numai in deciziile judecatoresti poti intalni, certificatul de deces al Stelei reprezinta certificatul de nastere al unui nou club. Si unde se poate intampla asta daca nu in Ghencea, locul cu unul dintre cele mai mari cimitire din tara?!

Totul incepand de azi. 30.03.2017 e numarul Fiarei. Cu Fiara Lacatus varf de atac in lupta impotriva echipei cu cei mai multi suporteri din Romania. Ca orice mare imperiu si Steaua a cazut in urma unor tradari. Pe de o parte, Lacatus si Piturca, in coltul opus - Gigi Becali, patronul Stelei (uite ca inca ii zic Steaua, dar poate ma dau pe brazda pana spre finalul articolului).

Becali e vinovat ca nu a stiut sa isi tina istoria de partea lui. Nu hartiile, ci sufletele. Plateste pentru umilirea fostelor glorii, culminand cu momentul in care le arunca pe jos bilete de Champions League cu dispretuitorul "Veniti, gloriilor, sa va luati bilete!" Plateste pentru jignirea constanta a suporterilor, pentru ca a crezut in iluzia ca totul poate fi masurat in bani.

In momentul in care se credea semizeu, Becali a inceput sa piarda Steaua. Suporterii au observat asta de multa vreme, elementul de noutate e Lacatus. Simbolul Stelei. Sau fostul simbol al Stelei. Sau simbolul fostei Steaua. Nu radeti, asa vom pati de multe ori de acum inainte, pana cand ceata va asimila tot!

Lacatus nu si-a vandut doar fosta echipa, ci si pe sine. Cand spune ca "nu are nimic cu echipa din prima liga", fara macar sa ii pronunte numele, Lacatus doar isi arata ipocrizia. Si ii ia de prosti pe oameni.



