MM Stoica: "Alibec nu ma respecta, am avut multe discutii" Dezvaluiri din vestiar! Cei doi nu isi vorbesc

MM Stoica si Denis Alibec nu isi mai vorbesc dupa incidentul de la Ovidiu.

"Coboara sa iei mingea!", a strigat MM la Alibec in timpul partidei cu Viitorul de la Ovidiu. "Lasa-ma, ba! Ce, stii tu mai mult fotbal ca mine?", a replicat Alibec taios. Incidentul a fost confirmat de Gigi Becali, cel care i-a luat apararea jucatorului in aces caz. MM a anuntat ca se retrage din discutie, iar acum dezvaluie ca el si Alibec nu isi mai vorbesc.

"Am avut foarte multe discutii in trecut. Acum nu mai avem nicio discutie. Nu trebuie neaparat pentru ca nu am pretentii sa ma respecte toti jucatorii. El nu ma respecta si e problema lui pana la urma. Eu sunt directorul sportiv al acestui club, am dublul varstei pe care o are el. El a ales sa se comporte asa. Pe mine ma intereseaza doar ca el sa joace fotbal si sa-si ajute echipa", a spus Mihai Stoica pentru Fanatik.

MM vorbeste si despre repetatele contre dintre Dica si Sumudica, cel caruia ii transmite ca ar trebui sa isi vada de treaba.

"Dica are prea mult bun simt sa raspunda la atacurile lui Sumudica si bine face. Eu nu pot sa-i raspund! E problema lui, nu a mea. Eu nu fac niciun comentariu legat de nivelul campionatului din Turcia. E foarte frumos daca reuseste performante acolo.

Ii recunosc doar doua performante, ambele calificari in dauna lui West Ham, chiar daca West Ham nu prea avea chef sa mearga in Europa League. Cea mai mare performanta a lui nu este castigarea campionatului. Sunt multi care au reusit asta. Faptul ca a mers in primavara europeana este o performanta extraordinara. Ca l-a scos o echipa din Belgia e altceva. Vorbeste continuu de noi, de jucatori, de Dica si nu e corect", a adaudat MM, conform sursei citate.