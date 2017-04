MM si Reghe nu l-au vrut pe Deac! Becali: "De acum eu decid transferurile" Ce jucatori vrea de la Viitorul

Becali anunta ca va decide toate tranferurile de la Steaua acum incolo.

Becali regreta ca nu l-a transferat pe Ciprian Deac in pauza de iarna si lasa sa se inteleaga ca Reghecamp sau MM Stoica s-au opus. De acum incolo, doar Becali va decide cine vine si cine pleaca de la Steaua.

"Deac este jucatorul Stelei. Mi-a spus: Nea Gigi considera ca am semnat si sunt jucatorul Stelei. Din cauza lui Deac, mi-am propus ca in viata mea sa nu ma mai iau dupa nimeni in fotbal.

M-am consultat cu cineva din club in iarna, dar nu mai fac asa ceva. Daca il aveam pe Deac luat din iarna, eram cu zece puncte avans pe primul loc. Deac este fotbalist, are calitate. Am vrut sa-l iau si pe Larie si tot asa am patit. Am fost sfatuit sa nu. Nici antrenorul, nici managerul nu mai au nimic de spus la jucatori. Numai eu.

Schimb antrenorul pana cand se leaga jucatorii care ii vreau eu. O sa iau cinci-sase jucatori tineri, daca iau campionatul ii iau pe Coman si Nedelcu. Daca insa castiga Viitorul, nu-i mai iau. Morutan e un jucator pe care eu vreau sa-l iau, am discutat si cu cei de la Botosani. Vom lua si un fundas central", a declarat Becali la Digi.