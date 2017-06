MM Stoica e in cantonamentul Stelei din Slovacia.

Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Directorul sportiv al Stelei a atras toate privirile la antrenamentul de azi cu un nou look. MM s-a tuns aproape de zero si i-a amuzat pe stelisti. MM nu parea ca avea chef de glume. Era in timpul unei discutii serioase cu Harlem Gnohere, cel care s-a intors cu cateva kilograme in plus din vacanta.