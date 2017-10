Mititelu vrea pe noul Oblemenco: "Platim oricat! Ar fi un abuz sa ne interzica accesul pe acest stadion!"

⚪???? Din tată în fiu! Acesta trebuie să fie imboldul prezent la meciurile Universității Craiova. Tocmai de aceea, vrem să-ți transmitem un mesaj. Da, ție, adolescentului din ziua de astăzi: tatăl tău te-a dus de mic pe ????️ Stadionul „Ion Oblemenco” să îți insufle spiritul alb-albastru și a reușit. Acum a sosit momentul să îi răsplătești eforturile. Veniți, împreună, în noua casă a Științei, să vă bucurați de performanțele lui ???? Băluță, Mitriță & restul alb-albaștrilor. Nu vă putem promite că vom câștiga mereu, dar, cu siguranță, vom lupta până la ultima suflare pentru ca voi, cei mai frumoși suporteri din țară, să fiți mândri de noi. ???? ???? Emoțiile sunt din ce în ce mai mari pe măsură ce se apropie inaugurarea. ???? DĂ-I „TAG” / ETICHETEAZĂ-L pe tatăl tău la această postare și hai să reîntregim marea familie alb-albastră! ⚪???? ???? #CumparaAbonament pe #NoulOblemenco: ???? De la magazinul mobil al Științei, situat în Piața „Mihai Viteazul” (Program: Luni - Vineri, orele 09:00 - 21:00) ➡️ http://bit.ly/2uWy5oq ???? On-line, de pe platforma Eventim.ro ➡️ http://bit.ly/2vGUV3t ???? Sursa FOTO: Compania Națională de Investiții

A post shared by UNIVERSITATEA CRAIOVA (@universitateacraiovaofficial) on Sep 28, 2017 at 9:37am PDT