Mititelu, Sandu si Dragomir, din nou la tribunal! Cand e ULTIMA DATA din procesul dezafilierii Craiovei

Astazi a avut loc penultimul termen din dosarul dezafilierii Craiovei din fotbalul romanesc.

Adrian Mititelu, Mircea Sandu si Dumitru Dragomir s-au prezentat azi din nou la tribunal.

Avocatul lui Mititelu a explicat ca patronul Universitatii nu a mai putut sa-i plateasca lui Piturca daunele de 7 milioane de euro in urma dezafilierii, iar cei de la FRF au cerut audierea lui Dumitru Costin, fost vicepresedinte FRF in perioada in care Craiova a fost exclusa. Curtea a respins cererea, la fel ca si propunerea FRF ca lotul Craiovei de atunci sa fie expertizat.

Avocatii lui Mititelu au cerut sesizarea Curtii Constitutionale si schimbarea incadrarii juridice. Curtea a stabilit ultimul termen pe 17 mai, insa cele doua parti nu s-au inteles asupra orei. Cei de la FRF au cerut ca sedinta sa fie fixata de dimineata, in timp ce Mititelu a cerut sa fie dupa-amiaza deoarece vine de la Craiova.