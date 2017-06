Mititelu s-a resemnat! Renunta la lupta cu FRF si inscrie echipa in liga a patra: "Sa ne lase sa jucam pe noul stadion!"

Mititelu a pierdut definitiv procesul pentru Universitatea Craiova.

Sandu si Dragomir au fost achitati, iar Mititelu a ramas fara cele 250 de milioane de euro stabilite initial de tribunal ca despagubiri pentru dezafilierea echipei. Dupa ce s-a declarat distrus de decizia instantei, Mititelu s-a resemnat, iar acum e pregatit sa o ia de la capat. Va inscrie Universitatea Craiova in liga a patra si cere autoritatilor locale sa il lase si pe el pe noul stadion din oras.



"Am deja jucatori pentru echipa. Nu este o problema. Ma suna foarte multi jucatori care vor sa vina sa joace pentru Universitatea Craiova. Vom avea un lot puternic si vom defila in Liga a 4-a si a 3-a. Vor fi surprize mari!

Imi doresc ca Peluza Sud sa sprijine proiectul. Suporterii au adunare in aceasta seara, vreo 200 de insi. Daca vin ei la stadion, conteaza enorm pentru mine.

Voi inscrie echipa in Liga a 4-a oricum. La AJF Dolj se inscriu echipe direct in Liga a 4-a. Daca ai conditii, poti intra direct in Liga a 4-a. Oricum, aici, la noi, in Dolj, abia daca strangem 12 echipe.

Deci nu vor fi probleme. Si CSU a bagat echipa direct in Liga a 4-a acum 2 ani. La sfarsitul lui august vom incepe!

Am foarte multe proprietati imobiliare. Pot sustine echipa. Nu asta e problema. Nu vreau sa ma vait ca nu am bani sau ca sunt amarat. O sa vedeti", a explicat Mititelu in Gazeta Sporturilor.

"Vrem sa jucam pe noul stadion. De ce sa nu jucam acolo? Pai ce, e stadionul lui CS U Craiova? E stadionul tuturor. Sa joace si ei, dar sa ne lase si pe noi. Asa e corect si normal.

Vreau sa fac un meci amical cu Petrolul, cu Rapid, cu Otelul, cu Farul, U Cluj. Sa unim echipele de traditie. M-ar interesa chiar un cuplaj pe Arena Nationala. O Cupa organizata de FRF. Ar veni foarte multi oameni".

Mititelu ar vrea totusi sa fie despagubit de FRF, chiar daca a pierdut procesul, si sa fie lasat sa joace in liga a doua.



"Am facut o scrisoare catre FRF prin care vreau sa le fac celor de acolo o propunere mult mai mica fata de ceea ce pretindem noi in prejudiciul total.

Sa-mi dea acum o suma mult mai mica, chiar si in rate, si sa ma bage in Liga a 2-a. Asa putem stinge litigiul amiabil. Litigiu spun la acel prejudiciu pe care noi il cerem.

Azi a ajuns scrisoarea la ei. S-ar putea sa avem o surpriza din punctul asta de vedere. Nu cred ca vor ignora scrisoarea. Se poate discuta, nu trebuie sa accepte ceea ce propunem noi", a mai spus Mititelu.