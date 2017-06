Mititelu nu renunta! Cere FRF 50 de milioane de euro si inscrierea Universitatii in liga a doua. FOTO

Inalta Curte a intors verdictul dat de Tribunalul Bucuresti, dar Mititelu nu renunta!

Mititelu a castigat initial 250 de milioane de euro la tribunal, insa Inalta Curte a intors verdictul cu 180 de grade. Mititelu nu renunta si cere FRF despagubiri de 50 de milioane de euro in rate pe urmatorii 10 ani, dar si inscrierea Universitatii sale in liga a doua. Mititelu mai cere ca CSU Craiova sa nu mai fie considerata continuatoarea Stiintei si ameninta FRF si LPF cu procese in civil daca nu va da curs solicitarii sale.