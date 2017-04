Mititelu a publicate actele cu care vrea sa salveze Craiova si Steaua: "Clubul Armatei a functionat ilegal" FOTO

Adrian Mititelu a publicat documentele cu care vrea sa rastoarne planurile Primariei din Craiova si pe cele ale Armatei cu Steaua.

Mititelu a publicat doua randuri de documente prin care arata cum au fost cluburile obligate sa treaca de la departamente de stat in societati comerciale. Steaua a trecut insa in 1998 la asociatie, la 5 ani de la intrarea legii in vigoare.

"Primul set de acte arata clar corespondenta Ministrului Justitiei cu FRF. Le spune tot ce trebuie sa faca. Cluburile de fotbal trebuiau atunci reorganizate dupa legislatia in vigoare. Concluzia este ca pana in 1994 toate cluburile trebuiau sa devina profesioniste, in sensul ca trebuiau sa devina Societate Comerciala sau Asociatie, nu aveau dreptul de a juca in Liga 1 si a 2-a.

Erau retrogradate! Clubul Sportiv al Armatei Steaua s-a transformat abia in 1998 in Asociatie, deci a functionat cativa ani ilegal. E clar! Ordinul e clar! Asta justifica de ce s-a privatizat Universitatea Craiova asa devreme, din 1991. Toate cluburile, mai putin Clubul Sportiv al Armatei nu au facut-o.

Eu nu inteleg cum au functionat ei pentru ca erau club departamental. Daca tu nu mai poti juca, cum sa ajungi sa-i ceri lui Becali palmaresul, brandul. Cu emblema e treaba lor, dar numele si palmaresul nu au cum sa il ia.

Aceste acte inchid discutiile cu privire la identitatea sportiva. Daca ai continuitate sportiva ai tot, nume, palmares. Emblema este altceva", a zis Adrian Mititelu pentru Gazeta Sporturilor.