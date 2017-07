Misterul de MILIOANE de la Dinamo. Cum se rateaza super lovituri care n-ar costa NIMIC

Ramane un mister pentru multa lume cum Academia lui Dinamo, cotata ca cea mai buna din Romania, alaturi de Viitorul Constanta, nu reuseste in ultimii ani sa produca niciun jucator de calitate pentru prima echipa a clubului.

In 2017, Dinamo a castigat Liga Elitelor, Supercupa Romaniei si a ajuns pana in semifinalele Cupei Romaniei la U19 si a castigat Cupa Romaniei, Supercupa si a jucat finala campionatului la U17. De asemenea, la finalul lunii iunie, o echipa a clubului a castigat si Campionatul U17 Judetean organizat de FRF. Dominatia juniorilor "ros-albi" a fost aproape totala in acest an, dupa ce anii trecuti rezultatele au fost de asemenea foarte bune, cu calificari in semifinalele sau finalele campionatelor nationale.