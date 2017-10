MISTERUL Alibec! Atacantul Stelei trece prin clipe groaznice: "Il doare si cand tuseste!" Care este starea lui

Alibec le da mari batai de cap stelistilor. Din cauza accidentarii, nu mai poate nici sa conduca masina de 170 de mii de Euro.

Alibec a iesit la pauza derbyului cu Dinamo si n-a jucat in ultimele doua meciuri ale stelistilor, in Elvetia si la Brasov. Alibec e sfatuit sa se opereze.

"Este o boala a fotbalistilor ai niste dureri groaznice si cand razi si cand tusesti. Denis se antreneaza, de o saptamana, separat pentru ca are o problema la spate" spune Sumudica.

Din cauza accidentarii, Alibec n-a fost chemat de Contra la nationala. In acest sezon, Alibec a marcat pentru stelisti doar cu Plzen. Spera sa-si revina si sa joace in primavara europeana.

"Sper sa se califice Steaua mai departe. Ssi o sa se califice sigur, cred si le tin pumnii" crede Chipciu.

Ca sa profite in campionat, clujenii de la CFR, in frunte cu Petrescu, le ureaza stelistilor sa ajunga in finala Europa League.

"Grupa, cred ca pot sa termine pe locul 1, asa cred eu, real au sanse sa termine pe locul intai. Si sa stea cat mai mult in Europa, asta si in folosul nostru" spune Iuliu Muresan.