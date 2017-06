Miss Champions League! Cum arata iubita lui Salomao

Dinamo poate lua titlul de frumusete cu iubitele jucatorilor. Portughezul adus de Mutu il bate si pe Ronaldo cu iubita lui sexy.

Mutu l-a dus in cantonamentul lui Dinamo pe Salomao, portughezul care a jucat la Sporting Lisabona si Deportivo La Coruna.

Iubita sexy a lui Salomao apare des in presa din Portugalia. Dinamo va avea o galerie si mai frumoasa. Nemec are si el iubita model. Fata a fost Miss Slovacia. Mutu va avea o saptamana plina. Mai aduce 3 jucatori ca sa-l linisteasca pe Contra. Dinamo va incerca sa se califice in grupele Europa League.

"Cosmin nu e nemultumit, nu e nelinistit.. I-am spus ca o sa mai dureze putin pana ii va avea pe jucatorii pe care-i vrea el. Ne mai trebuie cateva zile si el a inteles", spune Mutu.