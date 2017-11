ULTIMA ORA! Miriuta ramane la Dinamo dupa refuzul lui Niculescu! Anuntul facut de antrenor dupa intalnirea cu Negoita

Vasile Miriuta ramane pana in iarna la Dinamo!

UPDATE 10:50 Vasile Miriuta ramane la Dinamo! Antrenorul a iesit de la intalnirea cu Negoita si a anuntat ca va ramane in Stefan cel Mare pana la iarna.

"Am avut o discutie foarte constructiva cu conducerea, voi ramane in continuare la Dinamo. Rezultatele sunt foarte slabe, dar voi ramane pana la iarna. Negoita este langa mine, ma sustine, voi fi in continuare pe banca lui Dinamo", a anuntat Miriuta dupa sedinta de doua ore de la Rin.

Conducerea lui Dinamo se reuneste azi cu Vasile Miriuta la hotelul lui Negoita din Bucuresti. Antrenorul va fi demis, insa se discuta despre clauza de reziliere. Dinamo nu vrea sa-i achite cele doua salarii trecute in contract pentru conducediere.

Ieri, Miriuta a ramas fara masina primita de la club. Tot o masina ar urma sa primeasca Miriuta de la Dinamo, in locul clauzei. Asa s-a intamplat anul trecut cu Andone, care a plecat acasa cu o Honda in locul clauzei de 150.000 de euro!

Ramai pentru amanunte in timp real de la sedinta dinamovistilor!