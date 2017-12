Miriuta si-a anuntat dorinta pentru 2018: Dinamo in play-off! "Sper sa-i putem surprinde cu 2-3 transferuri de marca pe suporterii dinamovisti!"

Vezi ce mesaj a avut antrenorul lui Dinamo pentru suporteri.

Vasile Miriuta si-a pus dorinta de Anul Nou si este legata, desigur, de fotbal: "Pentru 2018, visul meu e sa ajung cu Dinamo in play-off" a spus antrenorul de 49 de ani pentru Pro TV.

Miriuta asteapta in continuare intariri la echipa pentru a realiza obiectivul in ultimele 4 etape din sezonul regulat. Miriuta a ramas insa fara capitan, Paul Anton ajungand la Anji. Pentru Dinamo, pastrarea lui Nemec in conditiile in care Steaua insista pentru transferul sau, este un alt obiectiv in perioada de mercato.

"Eu sper sa facem cateva transferuri foarte bune, acum suprize mari stim cu totii, in decembrie sunt greu de realizat. Sper sa-i putem surprinde cu 2-3 transferuri de marca pe suporterii dinamovisti. Am avut mai multe discutii cu domnul Negoita in ultima luna, e mai aproape ca niciodata de echipa, dansul stie cel mai bine ce va face cu clubul" a mai spus Miriuta.

Miriuta a avut si un mesaj in finalul de an pentru suporterii dinamovisti: "Sa se astepte ca vom face tot ce tine de noi sa intram in play-off si dupa poate le vom produce o surpriza"