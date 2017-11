Miriuta s-a suparat RAU pe Niculescu: "Nu poti sa faci asa ceva!" Mesajul transmis sefilor de la Dinamo

Lui Vasile Miriuta nu i-a trecut supararea dupa nebunia de la Dinamo din ultimele zile!

Miriuta il inteapa pe Claudiu Niculescu si spune ca antrenorul lui FC Voluntari n-a fost fair-play fata de el in momentul in care a recunoscut negocierile cu Dinamo.

"Nu mi-a placut deloc ce s-a intamplat, dar eu sunt un om puternic, nu ma pot dobori altii! Psihic, sunt foarte puternic. Am vazut ce a declarat antrenorul celor de la Voluntari si nu pot sa spun mai multe decat a spus domnul Andone. Chiar e lipsa de fair-play intre colegi.

Nu suntem roboti, suntem oameni si asta e lipsa de respect fata de antrenorul lui Dinamo. Suporterii sunt alaturi de mine. Au vazut ce om sunt si ma sustin. Am vazut statistica si am vazut ca ma vor in continuare. Eu nu tin de scaun. Vreau sa castigam meciul cu Iasi. Intrebati voi conducerea daca ma mai vrea sau nu", a spus Miriuta.