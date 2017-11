Miriuta s-a amuzat dupa victoria cu Gaz Metan: "Le dau o bere jucatorilor saptamana viitoare!" Antrenorul anunta momentul zero pentru "New Dinamo"

Dinamo a castigat lejer meciul cu Gaz Metan, scor 3-0.

Vasile Miriuta a inceput sa rada cand a fost intrebat daca le va face cinste jucatorilor dupa victoria cu Gaz Metan: "Da, o sa le dau o bere saptamana viitoare."

Antrenorul de pe banca lui Dinamo crede ca ultimul scandal poate fi totusi benefic pentru parcursul echipei in acest sezon.

"O reactie buna, atitudine buna, felicit jucatorii. Asta e atitudinea de care avem nevoie."

"Poate a fost si un moment zero asta, in viata nu e nimic intamplator."

"Eu zic ca am trecut peste momentele grele. S-au scris si multe lucruri adevarate."

"Cu totii gresim in viata. Cel mai usor lucru e sa distrugi un om, dar eu sunt alaturi de ei. Cu totii trebuie sa fim alaturi de ei."

"Nu am vrut sa incep cu jucatorii care au fost implicati in scandalul acela. Nu incepeam nici cu Nedelcearu, dar aveam nevoie de un jucator U21."

"Ei trebuie sa isi castige locul in echipa."

"Eu zic ca echipa e unita in momentul asta. Avem jucatori de mare caracter si asta s-a vazut azi. Asta e spiritul!"

"Costache va intra la antrenamente de saptamana viitoare. Cred ca a invatat, a bagat la cap ce i-am spus si cred ca va reveni."

"Am mare incredere in mine, in staff-ul meu, in jucatori. Trebuie sa castigam toate meciurile si sa mergem in playoff", a spus Miriuta la DigiSport.