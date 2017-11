Miriuta risca TOT pentru a ramane la Dinamo! Surpriza pregatita pentru meciul cu Poli Iasi de diseara! Pe cine vrea sa trimita pe teren

Vasile Miriuta este obligat sa castige ultimele 4 partide ale anului pentru a ramane la Dinamo.

Daca saptamana aceasta a fost la un pas de a pleca de la Dinamo, Vasile Miriuta este constient ca are nevoie de un final perfect de an pentru a-si putea pastra job-ul. In aceste conditii, Miriuta este convins sa isi asume orice risc pentru a o invinge in aceasta seara pe Poli Iasi, cea care castiga in fata Stelei etapa trecuta.

Vasile Miriuta este decis sa-l trimita pe teren pe Valentin Costache, unul dintre cei mai buni jucatori ai lui Dinamo din acest sezon, fotbalist care insa a fost deja vandut la CFR Cluj pentru 700.000 de euro! Costache urmeaza sa ajunga la CFR din iarna iar asta l-a convins pe Miriuta sa riste.

Cei de la Poli Iasi vor sa dea inca o lovitura in Liga 1 si sa-i faca un cadou lui Flavius Stoican, cel care si-a sarbatorit ziua in cantonament. "Cadoul il primesti in Stefan cel Mare" a fost mesajul lui Andrei Cristea de pe Facebook pentru antrenorul sau.