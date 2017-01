Miriuta primeste DOUA CADOURI de anul nou! Cu cine negociaza CFR

CFR Cluj a inceput campionatul cu minus 6 puncte si s-a reunit la minus 6 grade.

Miriuta nu-i tine mult in frig pe jucatori. Ii duce in Cipru, inaintea derby-ului cu Steaua, primul meci din noul an pentru CFR.



Jucatorii de la CFR Cluj aratau ca locomotivele cu abur la antrenamentul pe sintetic. Miriuta i-ar alerga prin tot orasul dupa sarbatori.



Miriuta ii astepta pe Deac din Kazahstan si pe Bumba. Inca n-au semnat. L-ar fi vrut si pe Alibec, dar a fost prea scump. :)