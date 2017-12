Miriuta i-a stabilit viitorul lui Filip: "Suta la suta acolo va juca!" Schimbare importanta la Dinamo  

Vasile Miriuta i-a schimbat postul lui Steliano Filip.

Fundasul stanga a fost folosit "la inchidere" in partida cu CSM Poli Iasi din etapa precedenta si l-a impresionat pe Miriuta. Tehnicianul lui Dinamo spune ca de acum incolo Filip va juca doar la centrul terenului.



"100% acolo va juca Steliano. Imi pare foarte bine ca joaca acolo si joaca foarte bine. Are alta atitudine. Poate si eu am gresit in acel moment (n.red. "episodul Aerostar"), dar am discutat cu ei, i-am apropiat", a declarat Vasile Miriuta in cadrul unei conferinte de presa.