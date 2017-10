Miriuta i-a declarat RAZBOI lui MM, dupa ironiile repetate: "Va GARANTEZ ca Steaua nu castiga titlul!" Planul dinamovistului

Vasile Miriuta are o motivatie in plus sa o duca pe Dinamo in playoff.

Ironiile lansate de MM Stoica la adresa lui Dinamo nu i-au picat bine lui Miriuta. Antrenorul dinamovist spune ca toate arogantele stelistilor se vor intoarce impotriva lor in playoff. Miriuta spune ca Dinamo ii va pune piedici Stelei in playoff, daca se va califica.



"Am vazut ironiile domnului Stoica. E indreptatit, e acolo in fata, poate sa zica orice. Noi trebuie sa tacem si sa raspundem pe teren si sa intram in playoff. Vom intra in playoff si noi si CFR si Craiova si Steaua nu va castiga campionatul, va garantez! O sa vedem cat de usor le va fi in playoff sa castige campionatul", a spus Miriuta.

Antrenorul dinamovist anunta dezvaluiri despre escapada jucatorilor dupa meciul cu Viitorul. El sustine ca nu stie daca cei 5 petrecareti au fost amendati de patronul Ionut Negoita, insa o ancheta este in derulare.

"Sunt prea multe zvonuri, o sa raspund dupa meciul cu Viitorul. O sa va raspund dupa meci, imi canalizez toata energia pentru aceasta partida. Probabil se va vorbi dupa joc despre incident, noi trebuie sa ne focusam. Vor intra toti jucatorii, nu sunt 6. Nu pot sa confirm ca patronul i-a amendat pe jucatori, nu am discutat cu dansul si nu pot sa confirm. Eu am vazut 5 nume in ziare, nu stiu care e al saselea. Zvonuri sunt, vom afla exact daca a fost ceva sau nu. Asteptam niste informatii si vom vedea exact. Pana la proba contrarie ma focusez pe meci", a spus dinamovistul.