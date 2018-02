Miriuta, gata de cel mai tare PARIU cu Gigi Becali! Ce vrea sa faca daca o bate pe Steaua in derby

Chiajna 3-4 Dinamo / Vasile Miriuta rasufla usurat dupa victoria lui Dinamo de la Chiajna.

Dinamo s-a impus cu 4-3 la Chiajna si ramane in cursa pentru calificarea in playoff. Pana in finala campionatului echipa din Stefan cel Mare are meci cu marea rivala pe National Arena.

Miriuta a fost deranjat de declaratiile lui Becali, care a spus ca nu o vrea pe Dinamo in playoff pentru ca Miriuta are cetatenie maghiara si va trage cu CFR in lupta pentru titlu.



"O sa-l sun pe Gigi sa-i spun ca daca-l bat ii dau interviu in ungureste", a promis antrenorul dinamovist.

"Pai Miriuta nu e ungur. Ce vrei acum, ca ungurul sa tina cu romanul vreodata in viata ta? Daca are cetatenie ungureasca? A jucat la nationala Ungariei, el e ungur, tine cu ungurii, mai ales acum primeste ordin de zi pe unitate la ei, in centenar, sa castige ungurii in Romania campionatul. Au ordin de zi de la Orban al Ungariei", declarase Becali.