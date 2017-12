Miriuta, dezvaluiri despre comedia penibila ''Dinamo mi-a furat masina!" Cat mai sta la Dinamo

Vasile Miriuta dezvaluie cu ce probleme s-a confruntat dupa tentativa esuata a sefilor lui Dinamo de a-l da afara.

Miriuta a primit alta masina de la club, dupa ce primul autoturism pe care l-a primit a fost luat la 'revizie' de angajatii clubului. :)

"O sa spun adevarul, nu? Am alta masina de la club. S-ar fi simtit cineva bine in locul meu? Sa fie cineva antrenorul lui Dinamo si sa auda acele vorbe... Nu m-am simtit deloc bine nici eu, nici oamenii din staff-ul meu. Inteleg ca se mai intampla astfel de lucruri, dar trebuia sa se discute mai intai cu mine. Si de la CFR am plecat cum a plecat, dar am ramas in relatii bune cu cei de acolo.

Dupa discutiile alea mi s-a luat din autoritate. Ziceau jucatorii ca Miriuta le spune ce sa faca, dar pe el il dau afara. Asta poate fi reactia jucatorilor. Noroc ca am parte de fotbalisti de mare caracter. Si Filip, si Anton, si Nedelcearu sunt jucatori care mi-au dat respectul de care aveam nevoie. Sunt niste baieti minunati, care au stiut sa stranga randurile cand a fost nevoie", a spus Miriuta la Digisport.

In ciuda relatiei dificile cu sefii, Miriuta ar vrea sa ramana si din iarna in Stefan cel Mare.

"Mai sunt 3 jocuri, dupa care vom trage linie si vom vedea. Daca cei din conducere nu ma vor mai dori, atunci ne vom strange mainile si cu asta, basta. E clar ca in tara, in actualul sezon, nu mai pot antrena decat Chiajna sau Dinamo. Probabil voi pleca in strainatate. Eu am venit cu sufletul, vreau sa-mi duc pana la capat contractul", a spus Miriuta.