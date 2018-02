Miriuta bate sau pleaca de la Dinamo: "E o partida de care depinde postul tuturor!"

Dinamo a scapat printre degete doua puncte in derby-ul cu Steaua si tremura pentru calificarea in playoff.

Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00! Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal!

Tensiune maxima in tabara dinamovistilor, in ultima saptamana din sezonul regulat. Dinamo are doar varianta unei victorii la Giurgiu, in meciul cu Astra, ca sa evite rusinea prezentei in playout.

Postul lui Miriuta depinde de acest rezultat.

"E o partida de care depinde postul tuturor. Nici nu vreau sa ma gandesc la acest scenariu. Daca se va intampla asta, patronul echipei va face o analiza, vom vedea atunci. Dar nu vreau sa discut despre acest scenariu, pentru ca sunt convins ca vom fi in playoff", a spus Alexandru David, presedintele clubului Dinamo, la PRO X.

David a anuntat ca Dinamo se va muta pe National Arena daca va ajunge in playoff.

"Da, am stabilit asta, daca vom fi in playoff vom juca meciurile pe National Arena, asa cum am facut si in sezonul trecut", a mai spus oficialul lui Dinamo la Ora exacta in sport.