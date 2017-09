Miriuta asteapta telefonul de la Mutu: "Nu am ascuns niciodata ca sunt dinamovist, dar nu am vorbit cu nimeni"

Luat in calcul pentru inlocuirea lui Cosmin Contra pe banca lui Dinamo, daca aceasta va merge la echipa nationala, Vasile Miriuta nu isi ascunde sentimentele fata de formatia alb-rosie.

Vasile Miriuta este unul dintre antrenorii luati in calcul pentru inlocuirea lui Cosmin Contra pe banca lui Dinamo. In prezent la Chiajna, unde a reusit in weekend sa obtina prima victorie din acest sezon, Miriuta nu isi ascunde sentimentele fata de formatia din Stefan cel Mare.

"Dinamo are antrenor, pe Gurita. Eu sunt sub contract cu Chiajna. Vom vedea ce se intampla pe viitor. Eu nu am ascuns niciodata ca sunt dinamovist, chiar daca am jucat doar 6 luni acolo. Poate nu voi antrena vreodata la Dinamo, nu se stie, dar tot dinamovist voi ramane, ca asa am fost de la 6 ani", a spus Vasile Miriuta la Digisport.

Totusi, Miriuta spune ca nu a fost cautat de nimeni de la Dinamo.

"Nu am vorbit cu nimeni de la Dinamo de mult timp", a mai spus el.

Peste o saptamana, Concordia Chiajna va intalni Dinamo in Liga I.

"Eu cred ca voi fi la Chiajna, ca sunt sub contract acolo", a conchis Miriuta.