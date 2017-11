Miriuta: "Am facut doua greseli inexplicabile! Nu e posibil la acest nivel!" Cei doi jucatori gasiti vinovati pentru esecul cu CFR

Dinamo 0-2 CFR Cluj. Ardelenii revin pe primul loc, dinamovistii sunt la patru puncte de play-off.

Vasile Miriuta da vina pe doi dintre fundasii sai pentru esecul cu CFR. Katsikas si Oliva au fost scosi vinovati de antrenor pentru cele doua goluri primite. Filip ar putea reveni in primul "unsprezece" etapa viitoare dupa ce Oliva a facut un meci catastrofal cu CFR.

"Am inceput bine jocul, am facut o repriza buna. Am facut doua greseli inexplicabile. Nu e posibil sa faci asemenea greseli la acest nivel. Nu a gresit doar Katsikas, a gresit si Oliva. Bokila e huiduit de cand a venit. Nu e usor nici pentru jucatori sa fie injurati tot timpul. Cu putin noroc puteam sa marcam si alta era soarta jocului. Mai avem patru jocuri pana in decembrie si apoi vom trage linie. Oliva a jucat slab astazi. Vom vedea daca va reveni Filip cu Iasi", a declarat Miriuta la finalul jocului.