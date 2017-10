Miriuta a rabufnit dupa umilinta cu Viitorul: "Tu ce faci, ma, Costache? Stai pana la 4 dimineata?" Lista completa a petrecaretilor

Dinamo a pierdut meciul cu Viitorul, scor 0-4, iar Vasile Miriuta a rabufnit la conferinta de presa.

Antrenorul lui Dinamo a fost extrem de deranjat de atitudinea fotbalistilor si mai ales de escapada de la Bacau, atunci cand mai multi jucatori au petrecut pana dimineata.

Miriuta a oferit lista completa a petrecaretilor. Alaturi de Filip, au mai participat Hanca, Nedelcearau si tanarul Costache.

Costache a jucat in meciul cu Viitorul, dar s-a accidentat in repriza a doua si a iesit de pe teren dupa ce Miriuta efectuase toate schimbarile.

"Nu e prima data cand se intampla asa ceva la Dinamo, din cate stiu. Au fost cinci din ce-am aflat. Imi pare rau de Nedelcearu. Imi pare rau de Costache. L-am ridicat, e viitorul, in jurul lui construim. Si tu ce faci, ma, Costache? Stai pana la 4 dimineata si in minutul 60 imi faci ruptura musculara si ma lasi in 10 oameni dupa ce am facut toate schimbarile? Dudea, stai sa bei la 19 ani si ai dat de trei ori pe langa minge...I-am bagat pe toti titulari, le-am mai dat o sansa, dar acum nu-i mai iert, asta e sigur! Imi pare rau de Hanca", a declarat Vasile Miriuta la conferinta de presa de la finalul meciului cu Viitorul.