Miriuta a innebunit dupa golul marcat de Pesic! A sarbatorit ca Mourinho golul care o poate duce pe Dinamo in playoff

Dinamo a deschis scorul in minutul 20 in marele derby cu Steaua.

Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00! Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal!

Depasita in clasament de CSM Poli Iasi inainte de startul derby-ului cu Steaua dupa ce echipa lui Flavius Stoican a invins-o pe ACS Poli Timisoara, Dinamo avea nevoie obligatoriu de victorie in derby-ul cu Steaua. Iar meciul a inceput cum nu se putea mai bine pentru Dinamo.

Pesic a deschis scorul inscriind in poarta goala dupa centrarea lui Nistor si s-a declansat nebunia atat in tribune, cat si la marginea terenului. Vasile Miriuta s-a bucurat ca niciodata - a alergat in stilul Mourinho pe marginea terenului s a terminat cu un salt cu pumnul in aer!

Pe Miriuta nu l-a incomodat nici acreditarea care i-a venit pe fata :)

Captura Telekom Sport