Mircea Lucescu, misiune imposibila pentru obiectiv: duminica isi joaca postul! Cum arata clasamentul inainte de ultima etapa

Mircea Lucescu s-ar putea desparti de Zenit saptamana viitoare.

Mircea Lucescu are ca obiectiv clasarea pe locurile 1-2, cele care duc in Champions League, dar misiunea lui va fi una aproape imposibila in ultima etapa.

TSKA Moscova are un punct avans fata de Zenit. In weekend, in ultima etapa a campionatului, TSKA joaca pe teren propriu cu Anji (locul 12), iar Zenit va juca in deplasare cu Lokomotiv Moscova (locul 7).

La ultima conferinta de presa, Mircea Lucescu a criticat pe toata lumea - arbitri, ziaristi, presa locala, dar si presedintele federatiei de fotbal din Rusia.

"Am fost dezavantajati de absolut tot ce s-a intamplat. Chiar si presa locala ne-a atacat foarte mult."

"Consider ca interventia presedintelui federatiei dupa meciul cu Spartak a fost incorecta. A dat un semnal impotriva echipei mele. Consider ca a fost inoportuna si interventia lui dupa meciul cu TSKA. De asemenea, dupa meciul cu Ural, interventia lui n-a fost normala. S-a creat o presiune foarte mare impotriva echipei mele.", a spus Mircea Lucescu.