Mihaita Nesu e alaturi de Steaua lui Dica! Ce mesaj a transmis inaintea meciului cu Plzen

Nesu il incurajeaza pe Dica inaintea partidei cu Plzen (20:00, in direct la PRO TV).

Mihaita e alaturi de Steaua si spune ca ros-albastrii au reusit o performanta importanta dupa calificarea in primavara Europa League.

"Urmaresc putin fotbal, dar ma uit la meciurile Stelei. Tin pumnii echipei lui Dica, sper sa-si indeplineasca toate obiectivele pe care si le-a propus in acest an. Steaua ruleaza multi jucatori, acum e deja calificata. Sper sa nu piarda cu Plzen. Vazand care e situatia fotbalului din Romania, e o mare performanta ce au reusit stelistii in acest an. Sper sa mearga departe in Europa", a spus Nesu la Digisport.