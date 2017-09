Mihai Stoica primeste "DISLIKE" chiar din interiorul clubului: "Problemele astea nu se rezolva pe Facebook!"

Conflictul dintre Mihai Stoica si Denis Alibec s-a lasat cu multe like-uri si share-uri pe Facebook. Ambii au iesit la atac cu cate o postare.

Helmuth Duckadam a dat "dislike" conflictului dintre Mihai Stoica si Denis Alibec, mutat in ultimele zile din iarba pe wall-urile de Facebook.

Presedintele de onoare al Stelei spune ca astfel de contre se rezolva fata in fata, si nu cu postari de Facebook.

"Imi e foarte greu sa fac un comentariu, pentru ca nu am asistat la acel moment. Ca jucator, cand ai multe nereusite si esti frustrat, pot sa apara si astfel de lucruri. Nu e prima data, s-au mai intamplat lucruri din astea si in perioada in care jucam noi."

"Alibec are multe motive sa fie frustrat. De multe ori, chiar imi e mila de el, ori primeste mingea prea in fata, ori prea in spate. Are si o perioada mai slaba, si pe acest fond de nervi. Nu cred ca a fost o jignire atat de mare, i-a cerut doar (lui Meme) sa il lase in pace."

"Mihai trebuia sa rezolve problema acolo, intre ei, nu prin presa sau pe Facebook. Nu trebuia sa iasa Mihai Stoica. E foarte simplu, trebuia discutat unu la unu, in vestiar" , a spus Duckadam la DigiSport.

Alibec pe Facebook: "Imi pare rau daca am avut vreo reactie necontrolata"



Denis Alibec, a scris, azi, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca i se intampla uneori sa fie nervos pe teren si ii pare rau daca a avut vreo reactie necontrolata, insa reactiile sale vin pentru ca isi doreste foarte multe.

"Mi se intampla sa fiu uneori nervos pe teren. Imi pare rau daca am avut vreo reactie necontrolata, dar daca se intampla asta e pentru ca imi doresc foarte multe. Imi doresc sa-mi iasa jocul, imi doresc sa ajut echipa, imi doresc victorii si rezultate bune, atat in cupele europene, cat si in Liga 1 si Cupa Romaniei. Vreau sa castig cat mai multe trofee cu Steaua si sa fac perfomanta. De fiecare data intru pe teren si dau totul. Poate uneori imi ies toate, alteori mai putine, dar nu pot sa va asigur decat ca eu fac tot ce pot pentru ca la sfarsitul jocului sa pot spune: Am dat totul! Indiferent care a fost rezultatul jocului sa ne aplaudam reciproc privindu-ne in ochi", a scris Alibec pe pagina sa de Facebook.

Denis Alibec a facut un apel catre suporteri, sa vina la stadion in numar cat mai mare. "Joi e primul meci din grupele Europa League si sper sa veniti cat mai multi la stadion. Avem nevoie de un stadion plin si sa luptam alaturi de voi pentru victorie! Forza Steaua!".

Luni, directorul sportiv al FCSB, Mihai Stoica, a scris tot pe Facebook despre Alibec ca este primul fotbalist care i-a pus la indoiala autoritatea in club in intreaga sa cariera de conducator, spunandu-i ironic in timpul partidei cu FC Viitorul “vorbesti tu de fotbal”. “Marturisesc ca este prima data in 23 ani de cariera in care un jucator mi se adreseaza cu "vorbesti tu de fotbal", punandu-mi la indoiala autoritatea in club. Iar cand patronul iese si ii da dreptate public, indoiala dispare. E stilul inconfundabil al lui Gigi Becali, stil cu care a facut performante si reteta financiara de care Steaua si fotbalul romanesc au mare nevoie”, a notat Stoica.

Oficialul gruparii FCSB, care a avut un conflict verbal cu Denis Alibec in timpul partidei cu FC Viitorul, jucatorul raspunzandu-i ironic in urma unui sfat tehnic venit de pe banca, a precizat ca va face un pas in spate si ca va trece peste orgolii. “Prin urmare, nu-mi ramane decat sa fac un pas in spate si sa aplaud evolutiile lui Alibec in partidele care urmeaza. La ora asta, orgoliile trec in plan secund. Ma intereseaza prea putin ca el sa ma respecte. Vreau doar sa respecte fotbalul si sa-si puna in valoare calitatile incontestabile. P. S. Alibec nu s-a scuzat, n-a considerat ca are motive. E mai bine, scuzele false n-au nicio valoare. Asta, doar asa, pentru a respecta in totalitate adevarul”, a mai scris Mihai Stoica.