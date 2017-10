Mihai Stoica l-a propus pe Rusescu la Steaua! Reactia lui Becali: "Bai, Meme, tu stii ce spun eu de el!" Transferul lui Nemec ar putea pica

Raul Rusescu poate reveni la Steaua din iarna.



Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Gigi Becali a anuntat imediat dupa meciul castigat cu Craiova, scor 5-2, ca Mihai Stoica a discutat cu fostul atacant al ros-albastrilor si sunt sanse foarte mari ca acesta sa se intoarca la Steaua in perioada de mercato din iarna.

In aceste conditii transferul lui Nemec de la Dinamo ramane in stand-by. Daca se va concretiza venirea lui Rusescu, Nemec va fi "sters" de pe lista de achizitii a lui Becali pentru urmatoarea fereastra de transferuri.



"Cred ca Alibec pleaca si ne trebuie Nemec. Stati putin, ca daca il luam pe Rusescu, poate nu il mai luam pe Nemec. Rusescu e marcator, chiar daca nu a avut performante in ultima vreme. A vorbit Meme cu el. A zis ca ar vrea sa vina. I-am spus: <<Bai, Meme, tu stii ce spun eu de Rusescu. E un jucator valoros oricand>>", a declarat Gigi Becali la DigiSport.

Rusescu a reusit 51 de goluri in tricoul ros-albastru in toate competitiile. In sezonul 2014-2015, cand a fost imprumutat de Sevilla, Rusescu a castigat campionatul, Cupa Romaniei si Cupa Ligii cu Galca antrenor. In sezonul 2012-2013, Rusescu a marcat 21 de goluri in Liga 1 si a fost ultimul golgheter oferit de Steaua.

Steaua a incasat 2,2 milioane de euro de la Sevilla in 2013 in schimbul transferului lui Rusescu. Becali platise celor de la Unirea Urziceni doar 200.000 de euro in 2011.