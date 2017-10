Mihai Stoica i-a propus lui Becali sa-i prelungeasca intelegerea lui Dica! Raspunsul lui Gigi, imediat dupa victoria cu Craiova: "Pai bine, ma, dar pleaca undeva?"

Steaua a invins Craiova cu 5-2 si este noul lider din Liga 1.

Gigi Becali este multumit de evolutia echipei si de cea a antrenorului Nicolae Dica. Steaua este lider in campionat, in grupa de Europa League si s-a calificat in optimile Cupei Romaniei.

Mihai Stoica i-a recomandat finantatorului Stelei sa-i prelungeasca intelegerea lui Dica. Becali a lasat de inteles ca prelungirea contractului este de la sine inteleasa. Nicolae Dica mai trebuie sa demonstreze cel putin inca un sezon la Steaua pentru a se putea gandi la un "transfer".

"Mi-a spus Meme sa-i prelungim contractul pe inca un an lui Dica. Si i-am zis: <<Pai bine, ma, dar, pleaca undeva Dica? Mi-l fura cineva pe Dica?>>. Pai ca sa plece, Dica mai trebuie sa demonstreze inca un an la Steaua. Acum poate sa plece doar undeva prin zonele arabe. Dar daca mai demonstreaza la Steaua inca un an poate sa prinda un contract in Europa", a declarat Gigi Becali la DigiSport.