Mihai Stoica a prins LIVE victoria lui Dinamo de la Chiajna! Ce a spus imediat dupa ce "cainii" au dat 4 goluri

Mihai Stoica, directorul sportiv al Stelei, a vorbit la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X, inaintea meciului cu Lazio (joi seara, 22:00, la ProTV)

Mihai Stoica a prins finalul meciului Chiajna 3-4 Dinamo in studioul PRO X. El a comentat prestatia "cainilor" in contextul in care duminica este programat derby-ul Dinamo - Steaua.

"Dinamo joaca foarte bine, in momentul in care marcheaza 4 goluri intr-o repriza, e clar ca trebuie sa ne facem probleme. Ca a luat 3 goluri e, pe de alta parte, o veste buna", a spus Mihai Stoica.