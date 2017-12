Mihai Costea, la un pas de o revenire de senzatie in Liga 1! E dorit la clubul de la care a plecat cu mare scandal

Nu doar echipele din fruntea clasamentului incearca mutari importante pe piata transferurilor in aceasta iarna.

FC Voluntari pregateste, de asemenea, doua transferuri interesante. Mihai Vodut este dorit de Viitorul, in cazul in care Tucudean va fi transferat de CFR Cluj, iar Tudorie este in recuperarea dupa accidentarea teribila suferita in toamna. Astfel, potrivit DigiSport, Claudiu Niculescu ii vrea pe Mihai Costea si Mircea Axente pentru a intari ofensiva.

Ambii jucatori ar veni din Golf. Ultima echipa la care a evoluat Mihai Costea este Al-Fujairah, in timp ce Mircea Axente evolueaza la Al-Faisaly. Niciunul dintre cei doi nu ar spune nu unei reveniri in Liga 1.

Mihai Costea a mai evoluat la FC Voluntari in 2015, dupa plecarea de la Steaua, insa clubul ilfovean a renuntat la el dupa scandalul pariurilor. La scurt timp dupa venirea la Voluntari, Costea a fost surprins de paparazzi intr-o casa de pariuri, iar Voluntari a renuntat la serviciile sale.