Micul Malaele a intrat in scena! Hagi a batut recordul lui Dorbin, nu Steaua! Pustiul care a debutat la Viitorul: "E bun de tot!"

Steaua nu e singura echipa care a introdus pustii in Cupa.

Hagi a folosit si el mai multi jucatori tineri cu Resita in Cupa, iar Viitorul s-a impus cu 4-2. Tibi Capusa, Cristi Ene, Roberto Malaele si Robert Neciu au debutat la echipa mare a Viitorului, iar nepotul celebrului actor a devenit cel mai tanar jucator care debuteaza in fotbalul romanesc.

El a reusti sa doboare recordul marelui Dobrin in 1959, cand avea 14 ani si 10 luni. Despre Roberto Malaele, Hagi spunea ca este extrem de talentat si are un viitor imens. "Am un optar bun de tot! O sa-l vedeti!", a anuntat antrenorul campioanei.

“Hagi mi-a zis despre Roberto ca l-a vazut cateva minute si l-a entuziasmat. Ca n-a vazut un jucator atat de talentat”, a declarat si fostul mare arbitru, Ion Craciunescu.

Si tatal lui Roberto, Lucian Malaele a jucat fotbal, la Astra, Extensiv si Petrolul.

Roberto Malaele a fost introdus de Hagi la 14 ani, 6 luni si 26 de zile in partida cu CSM Scolar Resita.

Cateva ore mai tarziu, Dica il baga in teren pe Ianis Stoica, fiul lui Pompiliu Stoica, cel care are si el 14 ani si 11 luni. Acesta este al treilea cel mai tanar jucator din istoria fotbalului romanesc.

Cei mai tineri debutanti din istoria Romaniei

1 Roberto Malaele

2 Nicolae Dobrin

3 Ianis Stoica

Viitorul a anuntat debuturile din partidele cu Resita printr-un comunicat.

Partida de la Resita, din 16-imile Cupei Romaniei, dintre CSM scolar si FC Viitorul (scor 2-4) a consfintit debutul in prima echipa a Viitorului pentru patru dintre jucatorii crescuti in Academia de Fotbal Gheorghe Hagi: Cristian Ene (20 ani), Tiberiu Capusa (19 ani), Roberto Malaele (14 ani) si Robert Neciu (18 ani). Ene si Capusa au fost titulari si au fost integralisti, iar Malaele si Neciu au intrat pe parcursul partidei. Malaele l-a inlocuit pe Vina in min.66, iar Neciu i-a luat locul lui Horj din min.75.

Cristi Ene a contribuit serios la victoria cu 4-2 si a reusit sa inscrie de doua ori in debutul partidei (min.5 si min.7), iar Roberto Malaele a devenit cel mai tanar debutant din istoria Viitorului, la 14 ani, 6 luni si 26 de zile !

FC Viitorul ii felicita pe cei patru jucatori pentru debut si le ureaza in continuare evolutii foarte bune in tricoul negru-albastru !