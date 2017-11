"Mi-a dat 10.000 €, dar am crezut ca sunt bani pentru ca ne-am placut reciproc!" :) Judecatoarea din Dosarul Transferurilor, despre cum a luat bani de la Borcea

Astazi s-a judecat un nou termen in dosarul in care judecatoarea Geanina Terceanu este acuzata ca a luat mita de la Cristi Borcea, Ioan si Victor Becali.

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Astazi a avut loc un nou termen in dorsarul in care Cristi Borcea, Ioan Becali si Victor Becali sunt acuzati ca ar fi mituit-o pe judecatoarea Geanina Terceanu, care s-a ocupat de Dosarul Transferurilor, cu 195.000 de euro.

Judecatoarea a povestit cum s-a trezit la un moment dat cu 10.000 de euro de la Cristi Borcea. Credea ca sunt bani oferiti pentru ca "s-au placut reciproc".

"Am fost dusa de avocatul George Iorgovan la o locuinta, unde m-am intalnit cu Borcea. Nu mai stiu cat am stat, ca nu m-am uitat la ceas. Domnul Borcea a vrut sa discutam despre dosar si i-am zis ca abia l-am primit si i-am explicat ca nu se pune problema sa vorbim. A mai insistat, dar i-am explicat acelasi lucru. Dupa aceea am purtat o discutie generala, ca doi oameni care doreau sa umple timpul."

"Cand eram pe picior de plecare, Borcea mi-a spus ca mi-a lasat ceva in geanta, dar nu am fost curioasa si nu m-am uitat pe loc. Am deschis geanta acasa si am vazut un plic cu 10.000 de euro. Initial am crezut ca banii erau pentru ca ne-am placut reciproc, dar a fost doar impresia mea", a spus Geanina Terceanu, conform evz.ro.



In urma cu un an, Geanina Terceanu a fost condamnata de Curtea de Apel Bucuresti la 5 ani si 6 luni de inchisoare, pentru ca a luat mita 195.000 de euro de la Cristi Borcea, Ioan Becali si Victor Becali.

In acelasi dosar, Ioan Becali a fost condamnat la o pedeapsa contopita de 7 ani si 4 luni de inchisoare, Cristi Borcea la 7 ani si 10 luni de inchisoare, iar Victor Becali la 5 ani si 8 luni de inchisoare. In cazul celor trei, decizia nu a fost definitiva.