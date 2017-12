Messi a explicat de ce nu isi poate incheia cariera la echipa la care planuise! 626 mil € sau mai ramane 4 ani la Barca

Leo Messi a semnat luna trecuta prelungirea contractului cu Barcelona pana in 2021.

Leo Messi a semnat prelungirea contractului cu Barcelona pe inca 4 sezoane, iar clauza de reziliere face ca plecarea sa de pe Camp Nou sa fie aproape imposibila.

626 de milioane de euro trebuie sa plateasca orice club care vrea sa rascumpere clauza din contractul lui Messi.

Intr-un interviu pentru TYC Sports, Messi explica faptul ca si-ar fi dorit sa isi incheie cariera la Newell's Old Boys, echipa din Rosario la care a facut primii pasi in fotbal, dar revenirea sa in Argentina este putin probabila.

"Am spus de multe ori ca visul meu e sa inchei fotbalul la Rosario. Dar nu mai sunt asa de convins, si asta din cauza situatiei sociale din Argentina."

"Am familie si copii, ei sunt pe primul plan. Apoi e ce imi doresc eu."

"Vreau ca familia mea sa traiasca intr-un loc clam, sigur."

"Imi pare rau sa vad ca lucrurile merg asa in Argentina. Nu poti sa iesi linistit pe strada, de teama ca ai putea fi jefuit, sau chiar ucis", a spus Messi.

Citeste si: "Nu a fost farsa!" Oferta inimaginabila facuta de Manchester City pentru Leo Messi! Seicii i-au pus un munte de bani pe masa