Mesajul transmis de Becali oamenilor care au venit dupa Man si Coman la Bucuresti! Patronul stelist se pregateste sa incaseze o suma imensa

Gigi Becali e in culmea fericirii. Chiar daca stelistii nu au batut-o pe Be'er Sheva si la retur, acestia s-au calificat 100% in primavara Europa League. Acestia au astfel asigurat un bonus important de la UEFA, urmand sa primeasca, potrivit spuselor patronului, pana la 14 milioane de euro.

El spune ca nu vrea sa vanda niciun fotbalist, cu exceptia lui Denis Alibec, mai ales dupa ce si-a asigurat bugetul si pentru anul viitor. Acesta a declarat ca Man si Coman nu vor pleca decat pe sume foarte mari.

"Echipa este deja mare, o sa creasca pana in primavara foarte multe. Nu mai avem unde sa-i luam, avem 4 fundasi centrali, mijlocasi centrali avem putem sa schimbam 2 cu 2. Stanga-dreapta avem. Atacanti nici nu mai stii cu cine sa joci pentru ca sunt toti la fel de valorosi. N-avem unde. Probabil Nemec, eu vreau sa-l iau.



De plecat, nu pleaca nimeni de la Steaua. Eu vreau sa fac echipa mare la Steaua, daca ma apuc sa ii vand unde ajung? Greu de spus sa dea cineva 30-50 de milioane pe ei.

Pe Alibec vreau sa-l vand ca e el asa, dar pe ceilalti, astia tineri, nu ma gandesc. Daca vad 20-30 de milioane, poate atunci, de asta spun sumele astea, nu sunt penibil, doar ca nu ma gandesc sa vand.

Facem 12-14 milioane de euro din Europa League. E bine, nu? Daca nu faci bani, nu poti sa faci fotbal. In 16-imi suntem capi de serie, noi avem coeficient mai bun decat AC Milan. 95% vom fi pe primul loc, doar o minune ne-ar opri. Beer Sheva in opinia mea este mai valoroasa decat Plzen. Cred ca pana la urma se va califica Beer Sheva cu noi", a spus Gigi Becali la SPECIAL, IN DIRECT la PRO X.