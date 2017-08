Mesajul postat de Viitorul dupa ce l-a vandut pe Coman la Steaua pentru 1,5 milioane de euro

Steaua - Sporting Lisabona se vede la ProTV, miercuri de la 21:45

"Crescut in ultimii sapte ani in Academia de Fotbal Gheorghe Hagi, Florinel Coman a parasit clubul constantean si a devenit definitiv jucatorul formatiei FCSB incepand de astazi. FC Viitorul ii multumeste lui Florinel Coman pentru aportul adus la ascensiunea echipei constantene spre varful piramidei Ligii I in sezonul precedent si ii ureaza mult succes in cariera", se arata pe site-ul echipei patronate de Gheorghe Hagi.

Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat, luni, ca a obtinut transferul atacantului Florinel Coman de la echipa lui Gheorghe Hagi, FC Viitorul.

"Florinel Coman o sa fie maine la anternamente. Maine e la antrenament, atat va spun. Nu ma sperie (n.r. - lipsa de forma a lui Coman), pentru ca Dumnezeu l-a pus. A zis: <Tu trebuie sa joci la Becali, daca juci bine acum, te da Hagi in alta parte, dar tu nu ai voie in alta parte, la Becali trebuie sa joci>. Va fi un transfer definitiv", a declarat Becali, la Sport.ro.

Coman este un produs al Academiei Gheorghe Hagi, la care a ajuns in vara anului 2011, de la Luceafarul Braila.