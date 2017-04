Mesajul postat de Muniru dupa ce Becali a anuntat ca vrea sa-l dea afara la vara

Implicat intr-un conflict cu Florin Tanase la mijlocul saptamanii trecute, Sulley Muniru l-a suparat pe Becali, cel care a anuntat dupa meciul cu CSU ca intentioneaza sa il taxeze foarte drastic pe ghanez. Becali a dezvaluit ca l-a amendat pe mijlocas cu 40.000 euro si a lasat de inteles ca ii va rupe contractul fotbalistului la finalul sezonului.

Mijlocasul in varsta de 24 de ani al formatiei ros-albastre, care a bifat 19 prezente in actualul sezon al Ligii I, nu se gandeste insa la acest lucru si spune ca va munci in continuare. Muniru a postat un mesaj cu tenta religioasa.

"Crezi si roaga-te! Munceste si lasa restul in voia lui Allah! Sa aveti cu totii o saptamana luminata si productiva", a scris Sulley Muniru pe Twitter.

