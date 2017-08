Mesajul neasteptat al lui Hagi pentru Steaua, dupa intepaturile pe seama "adevaratei campioane". Ce comunicat a dat

Gica Hagi si Gigi Becali si-au lansat in ultima saptamana cateva sageti. Dupa 1-0 cu APOEL, la Ovidiu, Hagi spunea: "Am aratat cine este adevarata campioana a Romaniei". Pe de alta parte, Becali i-a raspuns dupa 4-1 cu Plzen, la retur: "Lumea sa taca, vicecampionii sunt in Play Off".

Gica Hagi nu ii tine insa ranchiuna lui Becali si a transmis un comunicat in care felicita echipa ros-albastra pentru calificare.



FC Viitorul a postat pe site-ul oficial mesajul "Felicitari, FCSB".



"FC Viitorul felicita formatia FCSB pentru frumoasa performanta de a se califica in Play Off-ul Ligii Campionilor si ii ureaza mult succes in incercarea de a se califica si in grupele principale ale competitiei", se arata in comunicatul echipei lui Hagi.