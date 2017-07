Mesajul lui Patrik Petre pentru dinamovisti, dupa primul gol la Sepsi si meciul "cainilor" cu Bilbao

Trimis de Dinamo la Sepsi in urma escapadelor sale, Patrik Petre cauta sa isi gaseasca forma. Acesta a reusit primul gol in tricoul formatiei la care joaca sub forma de imprumut.

Patrik Petre a inscris, insa echipa sa a pierdut la scor. Sepsi a pierdut cu 1-5 pe terenul Botosaniului.

La final, tanarul mijlocas, care a inscris dintr-o lovitura libera executata excelent, a vorbit despre ce inseamna imprumutul sau la Sepsi, dar si despre dubla lui Dinamo cu Bilbao.

"Degeaba am inscris, este o infrangere rusinoasa pentru noi, trebuie sa uitam de acest meci. Eu raman in fiecare zi dupa antrenament si execut lovituri libere, cornere. Nu este o intamplare acest gol. M-am acomodat foarte repede aici, sunt sigur ca voi juca in continuare 90 de minute", a spus Petre la Dolce Sport.

"M-am uitat la tot meciul lui Dinamo. A fost foarte frumos, mai ales ca Dinamo nu a jucat in Europa de mult timp. Eram nerabdator sa inceapa meciul; de dimineata, de cand m-am trezit, am asteptat. A fost o repriza secunda senzationala. Daca vor juca asa, pot sa produca minunea la Bilbao.

Eu sunt dinamovist inrait si cel mai mult imi place sa joc acolo. Daca ma vor inapoi, voi da tot ce am mai bun din mine", a mai spus el.