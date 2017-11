Mesajul lui Dica pentru Alibec: "Trebuie sa faca sacrificii pentru Steaua! Noi suntem alaturi de el!" Ce a spus despre calificare

Steaua 1-1 Hapoel / Nicolae Dica l-a aparat pe Denis Alibec dupa ce acesta a izbucnit in lacrimi pe banca de rezerve cand a fost schimbat, insa i-a transmis si un avertisment ca trebuie sa munceasca mai mult.

Nicolae Dica a confirmat ca Budescu va fi invoit pentru partida cu Concordia din weekend.

"Baietii trebuie felicitati, ei au fost pe teren, au luptat. Ma bucur ca am reusit sa facem aceasta performanta. Imi aduc aminte ca atunci cand am ajuns la Steaua ca antrenor, se spunea ca nicio echipa romaneasca nu va mai ajunge in primavara europeana, ma bucur ca noi am reusit. Sper sa reusim in continuare lucruri frumoase.



Si ca jucator am fost muncitor, mereu mi-am vazut de treaba, si ca antrenor fac acelasi lucru, pun pasiune, fac lucrurile cu placere, si din astea trebuie sa faci la un moment dat performanta. Daca ai talent si nu muncesti, degeaba il ai pentru ca il vei irosi.



Imi pare rau ca a plans dupa ce l-am schimbat, noi suntem alaturi de el. Noi incercam sa-i explicam ca suntem alaturi de el, ca el sa aiba evolutii. Dar trebuie sa inteleaga si el ca trebuie sa faca sacrificii in continuare, trebuie sa munceasca, sa reuseasca sa ajunga intr-o forma buna.



Am inteles ca a fost 11 metri clar, dar nu comentez arbitrajul, pacat ca nu am reusit sa castigam jocul, in repriza a 2-a ne-am creat multe ocazii, dar important este ca am reusit sa obtinem aceasta calificare. Ati vazut ca si in aceasta seara am facut mai multe schimbari pentru ca am avut un joc foarte important la Craiova, a fost si o deplasare foarte lunga si in continuare voi face schimbari.



Nu consider ca Beer Sheva ne-a pus mari probleme, in afara de o ocazie mare pe care au avut-o la 1-0 pentru noi in prima repriza, au marcat acel gol dintr-o faza fixa la care nu ne-am organizat suficient de rapid. Si astazi inainte de joc le-am transmis baietilor ca nu suntem calificati, sa nu stam sa ne gandim ca mai avem o sansa la partida de la Plzen, abia dupa acest joc ne putem bucura de calificare

Am vorbit cu Constantin Budescu si i-am spus ca daca joaca bine in aceasta seara il voi invoi in weekend. El vine dupa 2 partide foarte importante pentru noi, presupun ca va fi convocat si la nationala, merita cateva zile libere" a spus Nicolae Dica la Pro X.