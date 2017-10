Mesajul lui Bumba pentru dinamovisti, dupa ce a reusit 4 goluri in 4 meciuri la Chiajna

Claudiu Bumba si-a relansat cariera la Chiajna!

Bumba nu s-a impus la Dinamo si a ajuns la Chiajna, chiar in momentul despartirii ilfovenilor de Miriuta, cel care i-a luat locul lui Contra la Dinamo. Bumba a marcat chiar impotriva dinamovisitlor la debut, iar azi a reusit o dubla la Timisoara in victoria cu 3-0 a Chiajnei. 4 goluri in 4 meciuri are mijlocasul pentru ilfoveni.



"Multa lume m-a criticat si spuneau ca e un pas inapoi ca vin la Chiajna. Ma bucur din suflet ca am facut aceasta alegere. Stiam bine colectivul de aici si s-a adeverit ca am facut o alegere buna.

Avem patru victorii consecutive. Ne prezentam din ce in ce mai bine la fiecare meci. Ne asteptam la un meci greu. Am lasat deliberat terenul adversarului, iar eu si cu Batin am incercat sa-i prindem pe contra-atac si am reusit.

Seriozitatea e un punct forte pentru mine, dar la fel am fost si la Dinamo. Imi pare rau ca nu m-am impus acolo", a declarat Claudiu Bumba.