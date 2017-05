Mesajul lui Becali pentru Adi Popa, dupa ce mijlocasul a ratat la mustata promovarea in Premier League cu Reading. Ce spune despre revenirea sa

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Adi Popa nu a avut parte de cele mai bune luni ale carierei sale la Reading. Mijlocasul a bifat doar 275 de minute in Championship si a fost rezerva in Play Off-ul pentru promovare. In aceste conditii, viitorul sau la formatia engleza este incert.

Becali il asteapta pe Adi Popa inapoi in tricoul ros-albastru. Desi zice ca "nu crede ca Popa va reveni in Romania", patronul FCSB i-a transmis acestuia un mesaj: "Adi Popa va fi primit mereu cu bratele deschise la Steaua", a spus Becali la Sport.ro

"Adi Popa e un jucator care-mi place mult, dar nu cred ca se intoarce in Romania. Daca vrea sa revina, il primim cu bratele deschise", a zis Becali la Ora Exacta in Sport.

Adi Popa a bifat cele 275 de minute in 8 partide si a marcat un gol.