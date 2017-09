Mesajul lui Alibec, dupa contra cu MM Stoica: "Uneori sunt nervos pe teren, imi doresc foarte multe"

Denis Alibec si-a cerut scuze pentru iesirile necontrolate din timpul partidelor.

Criticat des in ultima perioada pentru starea de nervozitate, Denis Alibec isi cere scuze printr-un mesaj postat pe Facebook. Atacantul Stelei s-a contrat chiar si cu MM in timpul partidei cu Viitorul, caruia i-a transmis sa se nu se mai bage peste jucatori doarece nu se pricepe la fotbal.



"Mi se intampla sa fiu uneori nervos pe teren. Imi pare rau daca am avut vreo reactie necontrolata, dar daca se intampla asta e pentru ca imi doresc foarte multe. ;)

Imi doresc sa-mi iasa jocul, imi doresc sa ajut echipa, imi doresc victorii si rezultate bune, atat in cupele europene, cat si in Liga 1 si Cupa Romaniei. Vreau sa castig cat mai multe trofee cu Steaua si sa fac perfomanta. ????

De fiecare data intru pe teren si dau totul. Poate uneori imi ies toate, alteori mai putine, dar nu pot sa va asigur decat ca eu fac tot ce pot pentru ca la sfarsitul jocului sa pot spune: Am dat totul! Indiferent care a fost rezultatul jocului sa ne aplaudam reciproc prividu-ne in ochi. ????????????????

Joi e primul meci din grupele Europa League si sper sa veniti cat mai multi la stadion. Avem nevoie de un stadion plin si sa luptam alaturi de voi pentru victorie! Forza Steaua", a scris Alibec pe Facebook.

In urma contrei cu Alibec, MM a anuntat ca va "face un pas in spate" in ceea ce priveste relatia cu jucatorii.