Mertens din Banie! Baluta vrea atmosfera la Craiova ca pe Stadio San Paolo din Napoli

Alexandru Baluta (23 de ani), noul capitan al CS "U" Craiova, spune ca unul dintre fotbalistii pe care ii apreciaza si ii urmareste pentru a fura meserie este Dries Mertens, atacantul lui Napoli.

Daca tot mai multi oameni de fotbal il aseamana cu vitezistul olandez atat din punct fizic, cat si al exprimarii din teren, Baluta vrea ca si atmosfera pe noul stadion al Craiovei sa fie asematoare cu cea de pe arena napoletana San Paolo.

"Imi place mult Mertens, iar lumea spune ca ma aseman cu el la fizic, la alergare sau miscari… Imi plac campionatele italian si spaniol. In Spania jocul se bazeaza mai mult pe tehnica, dar in Italia se joaca mai olteneste, cu ambitie, cu daruire. Dar mai am pana la nivelul la care evolueaza Mertens, trebuie sa mai muncesc mult... In schimb, as vrea ca noul stadion din Craiova sa fie plin la fiecare meci si sa arate ca Stadio San Paolo din Napoli la fiecare partida. Sa vina lume multa cu tricouri, steaguri si fulare alb-albastre si sa jucam bine, sa facem spectacol, sa plece multumiti si mandri acasa. Si cred ca pe noul stadion va fi atmosfera frumoasa. Imi pare rau ca nu sunt toti suporterii infocati alaturi de noi. Exista aceste discutii in jurul echipei, unii contesta echipa asta... Dar cred ca odata cu noul stadion se vor intoarce toti la stadion. Arena va fi sigur plina la fiecare meci, pentru ca la Craiova lumea e innebunita dupa fotbal. Va fi greu sa se mai gandeasca la procese si tribunale, cand vom avea meci cu Dinamo sau Steaua. Acum noi reprezentam Craiova si Oltenia si de pe noul stadion nu au cum sa lipseasca. Eu tin minte si acum primul meci pe care l-am vazut, unul impotriva lui Dinamo. Stateam foarte aproape de <Ion Oblemenco> si se auzeau scandarile pana acasa la mine, pentru ca se umplea stadionul cu 3 ore inainte de meci. Suporterii veneau odata cu jucatorii, se umplea foarte repede stadionul", spune Baluta.

Obiectivele Craiovei - castigarea Cupei si locul 3

Mijlocasul oltean crede ca CS "U" Craiova mai are doar sanse teoretice la castigarea titlului de campioana, dar ca ridicarea trofeului Cupei Romaniei ii este la indemana: "Castigarea Cupei Romaniei si sa prindem locul 3 in campionat, acestea sunt principalele noastre obiective. La primele doua locuri nu cred ca mai avem sanse, pentru ca 15 puncte sunt imposibil de recuperate. Eu zic ca locul 3 este realizabil si ca nu putem scapa un loc de cupe europene. Nu cred ca am pierdut puncte pentru ca nu am avut experienta, deoarece am facut meciuri foarte bune, ne-am creat ocazii, am jucat foarte bine, dar ne-a lipsit golul. Nu am fost in stare sa profitam de ocaziile pe care le-am avut, mai ales in meciurile cu echipe bune, care iti taxeaza fiecare greseala. Nu cred ca a existat o echipa care sa domine autoritar campionatul, toate meciurile au fost echilibrate. Nu a fost nicio echipa impotriva careia am jucat si pe care sa o simt mult mai puternica ca noi. Culmea e ca in toate partidele am jucat ofensiv si ne-am creat multe ocazii de gol, iar in ultimul meci cu Viitorul ne-am aparat mai mult, am avut ocazii mai putine si am jucat pe contraatac, dar am castigat toate punctele".

Selectia la nationala, cel mai mare vis al sau

Desi spune ca planurile sale de viitor pe termen scurt implica castigarea unui trofeu in tricoul Craiovei si ca nu se gandeste deocamdata la un transfer in strainatate, mijlocasul recunoaste ca spera sa atraga atentia selectionerului echipei nationale a Romaniei: "Mai am 4 ani de contract cu Craiova, nu ma gandesc la un transfer in strainatate. Imi doresc, in primul rand, sa debutez in cupele europene cu Craiova si sa vedem acolo ce putem, la ce nivel ne ridicam. Ultima data am terminat pe locul 5, daca anul acesta putem termina pe 3 e un progres. Pe termen mai lung, ma gandesc la convocarea la echipa nationala. Mai sunt 5 meciuri din acest sezon, muncesc mult si, daca toata lumea viseaza sa ajunga la nationala, de ce sa nu o fac si eu... Ar fi cea mai mare mandrie sa imi reprezint tara si sa aud imnul inaintea meciului. Dar, daca te multumesti ca te cheama o data, nu ai rezolvat nimic".

A fost legitimat la cluburile lui Hagi si Popescu

Alex Baluta a inceput fotbalul la Scoala de Fotbal Gica Popescu si s-a remarcat la seniori in tricoul Viitorului Constanta, fiind astfel sub contract cu cei doi mari fotbalisti ai Generatiei de Aur. "Sunt mandru ca am facut <dubla>, am jucat si la echipa lui Gica Popescu, si a lui Gica Hagi. La Scoala de Fotbal Gica Popescu am inceput fotbalul si am iesit vicecampion national de juniori republicani, ne-a invins Dinamo in finala la penalty. Am trecut apoi la Targoviste, unde am facut pasul spre seniori si am stat 3 ani. M-a vrut si Narcis Raducan la Otelul Galati, dar domnul Popescu a spus sa nu fac greseala sa nu ma duc la Viitorul, pentru ca voi avea multe de invatat de la Gica Hagi. Am crezut ca era subiectiv pentru ca erau cumnati, dar a avut dreptate. Am furat multa meserie si poti invata multe lucruri folositoare cand il ai antrenor pe Hagi. Acolo am invatat cum sa stau mai bine in teren, cum sa imi exploatez calitatile mai eficient, sa nu incerc sa fac ceea ce nu pot, sa imi stiu punctele tari si sa profit de ele, sa joc simplu si in viteza... Chiar m-au ajutat sfaturile dansului si cred ca si lui ii pare rau acum ca m-a dat la Craiova. Are mici regrete, dar pana la urma a fost bine pentru ca m-am intors acasa. Craiova a venit sa il vada pe Mateiu la un meci FC Brasov -Viitorul si m-au remarcat si pe mine", a dezvaluit fotbalistul craiovean.

Tatal sau a jucat 10 ani in Divizia A

Dumitru Baluta, tatal sau, a fost o extrema de mare viteza si un fotbalist apreciat in anii’70-’80, cand a evoluat pentru Pandurii Tg-Jiu (1975-1980, 1989-1990), FC Arges (1980-1982), Jiul Petrosani (1982-1988) si FC Kecskemet-Ungaria (1990-1993). "Tata a jucat fotbal cam 10 ani in Divizia A. E din generatia lui Piturca, Andone si Rednic. A jucat la Pandurii, FC Arges si Jiul Petrosani, plus putin in Ungaria. Suntem fotbalisti din tata in fiu, de la el am invatat fotbal. Eu sunt printre putinii olteni si craioveni din echipa, nu am multi olteni langa mine, dar pot spune ca fotbalistii olteni au rautate, au ambitie, talent, sunt <lei>... Eu, cand intru pe teren, vreau sa dau totul. Daca nu am reusit la un meci, ma ambitionez si dau mai mult la urmatorul, dar vreau sa fiu impacat ca am dot tot ce am putut", s-a confesat Baluta.

Autor: Gabriel Chirea